Костин заявил о невозможности допэмиссии акций ВТБ в условиях санкций

ДАВОС /Швейцария/, 23 января. /ТАСС/. Глава ВТБ Андрей Костин заявил о невозможности в условиях санкций провести допэмиссию акций банка при его приватизации.

"Сейчас Минфин говорит про какую-то допэмиссию. Мы не видим возможности никаких допэмиссий в условиях санкций, они четко попадают в разные санкционные списки", - сказал Костин журналистам в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе. Он добавил, что это может "фактически закрыть" для ВТБ работу с инвесторами.

ВТБ, 61% акций которого принадлежит Росимуществу, включен в план приватизации государственного имущества на 2020-2022 годы. Долю государства в капитале банка планируется сократить до 50% плюс 1 голосующая акция.

В связи с тем, что ВТБ находится под секторальными санкциями США, обсуждается возможность допэмиссии акций банка при его приватизации, говорил ранее замминистра финансов РФ Алексей Моисеев. Размещение бумаг на рынке может быть рассмотрено как нарушение санкций, таким образом, все акции будут "заражены" и пострадают инвесторы, пояснял замминистра.