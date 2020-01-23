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Катастрофа Boeing-737 под Тегераном
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Иран сообщил, что полеты в его воздушном пространстве безопасны

Как отметили в Росавиации, российские компании продолжают использовать воздушное пространство Ирана с рекомендованными ведомством мерами предосторожности

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Иран считает возможным возобновление полетов гражданских самолетов в своем воздушном пространстве в обычном режиме в связи с нормализацией ситуации с безопасностью. Об этом сообщается в четверг на сайте Росавиации.

"Авиационные власти Ирана проинформировали о том, что после установления основных причин крушения рейса PS-752 [украинского авиалайнера, сбитого иранской ПВО 8 января] проведена оценка существующих рисков безопасности полетов и был разработан соответствующий план корректирующих мероприятий. Также [иранские власти] заявили, что "на данный момент состояние безопасности полетов в нашем воздушном пространстве и аэропортах нормализовано, в связи с чем все авиаперевозчики, в том числе и российские авиакомпании, могут возобновить полеты в нормальном режиме, как и ранее", - говорится в сообщении по итогам совещания рабочей группы при Росавиации по мониторингу ситуации с полетами в Ближневосточном регионе.

Как напомнили в Росавиации, российские компании продолжают использовать воздушное пространство Ирана с рекомендованными ведомством мерами предосторожности, включающими в себя корректировку маршрутов и расписания полетов.

Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение 8 января через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек. Позднее Иран признал, что самолет по ошибке сбили военные.

Росавиация 8 января разослала российским авиакомпаниям телеграмму с рекомендацией не использовать воздушное пространство над Ираном и Ираком, а также над Персидским и Оманским заливами. Над территорией Ирана проходят маршруты авиакомпаний "Россия", "Победа", S7, "Азур Эйр". Что касается "Аэрофлота", который единственный из всех российских перевозчиков выполняет прямые рейсы в Иран, в компании решили летать в Тегеран только в светлое время суток.

Теги
УкраинаИранРоссияКатастрофа Boeing-737 под Тегераном
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