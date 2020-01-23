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Продажи люксовых автомобилей в России в 2019 году упали на 10%

Показатель составил 1,3 тыс.

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Продажи автомобилей люксового сегмента в России в 2019 году упали на 10,2% по сравнению с 2018 годом и составили 1,3 тыс., свидетельствуют данные аналитического агентства "Автостат".

"По данным аналитического агентства "Автостат", объем российского рынка новых автомобилей сегмента Luxury за 2019 год составил 1312 единиц. Это на 10,2% меньше, чем в 2018 году (1461 штук)", - говорится в сообщении агентства.

Лидером в сегменте стал Mercedes-Benz Maybach S-Class, на долю которого в 2019 году пришлось 36,6% от общего объема продаж - 480 штук. На втором месте Bentley - 319 автомобилей (доля - 24,3%). Замыкает тройку Rolls-Royce - 192 авто (14,6%). Следом идут Lamborghini - 142 авто (10,8%), Maserati - 137 машин (10,4%), Ferrari - 32 авто (2,5%) и Aston Martin - 10 автомобилей (0,8%).

"Большая часть этих роскошных покупок пришлась традиционно на Москву и Московскую область, где суммарно было приобретено 839 автомобилей сегмента "люкс" (716 и 123 шт. соответственно). Обрели "прописку" в Санкт-Петербурге еще 115 таких автомобилей. Среди нестоличных регионов по числу купленных "люксов" лидирует Краснодарский край (55 шт.)", - уточнили в агентстве.

Как ранее сообщала Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ), продажи легковых автомобилей и LCV (легкие коммерческие автомобили) в России в 2019 году упали на 2,3% по сравнению с показателем за 2018 год, до 1,76 млн.

При этом, по данным ассоциации "Российские автомобильные дилеры"(РОАД), объем авторынка в рублях в 2019 г. вырос на 4,6%, составив 2,51 трлн рублей.

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