Кировский район Махачкалы направит 312 млн рублей на ремонт дорог в 2020 году

МАХАЧКАЛА, 23 января. /ТАСС/. Власти Кировского района Махачкалы направят 312 млн рублей на ремонт и реконструкцию дорог в текущем году по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", всего планируется отремонтировать более 26 км дорог. Об этом ТАСС сообщил в четверг глава Кировского района Махачкалы Салих Сагидов.

"В этом году в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на территории Кировского района пройдет ремонт 26,6 км автодорог на 38 улицах, в том числе на улицах сел и поселков нашего района. Всего на эти цели будет выделено 312,6 млн рублей", - сказал Сагидов.

По его словам, улицы, которые будут отремонтированы, были выбраны по обращению граждан. "Какие улицы ремонтировать нам подсказали сами жители района. На основании их заявок и обращений мы и сформировали этот список на 2020 год. Приоритет отдали улицам с большим трафиком, которые играют связующую роль и после ремонта помогут хоть как-то разгрузить основные автомагистрали", - пояснил собеседник агентства.

Он сообщил, что в прошлом году в Кировском районе Махачкалы по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" были отремонтированы дороги на 24 улицах, а за последние три года - на 86 улицах.

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. К 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, должна быть ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.

Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет превысит 4,139 трлн рублей, при этом федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.