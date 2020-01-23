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ОПЕК не видит поводов говорить о продлении сделки до встречи в марте

К мартовской встрече ОПЕК будет располагать данными по добыче за январь и предварительными данными за февраль

ДАВОС /Швейцария/, 23 января. /ТАСС/. Поднимать вопрос о продлении сделки ОПЕК+ до конца 2020 года слишком рано, на встрече в марте ситуация будет более ясной. Об этом журналистам сообщил генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

"Преждевременно об этом говорить до встречи в марте", - сказал он, отвечая на вопрос о перспективах пролонгации или усиления квот. При этом Баркиндо отметил, что к мартовской встрече ОПЕК будет располагать данными по добыче за январь, предварительными данными за февраль. "Прогноз на 2020 год будет более ясным в марте, чем в декабре", - сказал он.

Генсек также добавил, что Ирак и Нигерия в декабре заметно улучшили исполнение условий соглашения. "Нигерия достигла 100% и даже больше. Ирак также сократил добычу в декабре сильнее, чем в предыдущие месяцы", - заключил он.

Страны ОПЕК+ (24 страны - экспортера нефти, в том числе Россия) согласованно управляют добычей с 2017 г. В июле 2019 г. они продлили до конца марта договоренности о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 г., из которых на страны ОПЕК приходится 812 тыс. баррелей в сутки. В декабре 2019 года министры ОПЕК+ приняли решение усилить сокращение добычи с 1,2 млн б/с до 1,7 млн б/с.

Следующая встреча намечена на 5-6 марта 2020 года.

Теги
Баркиндо, МухаммедРешение ОПЕК о сокращении добычи нефтиЭкономический форум в Давосе – 2020
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