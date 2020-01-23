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МЭА считает временным падение цен на нефть из-за коронавируса

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent 23 января опускалась на 3% - до $61,3 за баррель

ДАВОС /Швейцария/, 23 января. /ТАСС/. Снижение цен на нефть из-за опасений относительно распространения нового типа коронавируса, появившегося в Китае, является временным, заявил ТАСС глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

"Это [снижение цен] временное явление. Фундаментальные факторы на рынке сильные", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

В четверг, 23 января, мировые цены на нефть резко снизились в ходе глобальных торгов. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent опускалась на 3% - до $61,3 за баррель.

Основной причиной колебания котировок сейчас являются опасения по поводу сокращения спроса на нефть в случае распространения эпидемии коронавируса. Об этом, в частности, предупреждают аналитики Goldman Sachs. По их оценке, нефть может подешеветь почти на $3 за баррель. При этом из-за одного только сокращения потребления авиатоплива спрос может упасть на 170 тыс. баррелей в сутки.

Теги
Мировые цены на нефтьКитайская вирусная пневмонияЭкономический форум в Давосе – 2020
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