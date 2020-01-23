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Власти Ленобласти сообщили о росте промышленного производства региона в 2019 году на 4,6%

Основную долю в промышленности Ленинградской области составляют добыча полезных ископаемых и обрабатывающее производство

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 января. /ТАСС/. Объем промышленного производства в Ленинградской области по итогам 2019 года вырос на 4,6%. Об этом сообщила в четверг пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

В 2018 году рост промышленного производства в регионе составил 4,9%.

"Индекс промышленного производства в Ленинградской области по итогам 2019 года составил 104,6% [к уровню 2018 года]", - говорится в сообщении.

Рост добычи полезных ископаемых в регионе за отчетный период составил 5,3% по сравнению с 2018 годом, следует из отчетных данных Управления Федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (Петростат). Совокупные объемы обрабатывающего производства увеличились на 4,9%. Наибольший прирост в этом сегменте продемонстрировала мебельная промышленность (+31,9%), кокс и нефтепродукты (+17,6%), услуги по ремонту и монтажу машин и оборудования (+16,6%), а также производство транспортных средств и оборудования (+12,7%).

Ключевую долю в промышленности Ленинградской области составляют добыча полезных ископаемых и обрабатывающее производство.

Индекс промышленного производства рассчитывается из натурально-вещественного выражения объемов производств предприятий разных видов деятельности.

Теги
РоссияЛенинградская область
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