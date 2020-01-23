Билеты в вагоны люкс, купе и СВ в поездах ФПК в 2020 году подорожают на 1,3%

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Стоимость билетов в вагоны купе, люкс и СВ на поездах "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) в 2020 году вырастет на 1,3%, сообщил журналистам генеральный директор ФПК Петр Иванов.

"В среднем в 2020 году стоимость проезда в дерегулированном сегменте (где тариф определяет ФПК - прим. ТАСС) возрастет на 1,3%, что существенно ниже прогнозируемого Минэкономразвития уровня инфляции, который на 2020 год составляет 3%", - сказал Иванов.

В период межсезонья ФПК планирует снижать стоимость проезда до уровня 2019 года, добавил он.

Тариф для ФПК в регулируемом сегменте (плацкарт и общие вагоны) определяет Федеральная антимонопольная служба (ФАС), в нерегулируемом (СВ, купе и люкс) устанавливает сама ФПК по согласованию с ФАС.

Невозвратные билеты

В 2020 году компания также планирует увеличить число маршрутов, на которые можно приобрести невозвратные билеты.

"На сегодня у нас по 14 направлениям реализуются невозвратные билеты. Видим, что это действительно востребовано, - сказал он. - В 2020 году абсолютно точно будем расширять количество поездов, на которые продаются [невозвратные билеты]".

В 2019 году ФПК начала продавать невозвратные билеты на поезда №25/26 Москва - Ижевск и №739/740 Москва - Воронеж. Затем число маршрутов увеличилось до 14.

С 20 января по 31 марта в рамках пилотного проекта невозвратные билеты будут доступны еще в шести поездах: 3/4 "Кавказ" Москва - Кисловодск, 5/6 Москва - Санкт-Петербург, 17/18 "Карелия" Москва - Петрозаводск, 23/24 Казань - Москва, 35/36 "Северная Пальмира" Санкт-Петербург - Адлер и 51/52 "Сура" Москва - Петрозаводск.

Время в пути для поезда Москва - Адлер

Поезда Федеральной пассажирской компании смогут преодолевать расстояние между Москвой и Адлером за 16 часов к 2025 году, сообщил Иванов.

На данный момент путь из Москвы в Адлер на поезде занимает от 24 до 39 часов.

Ранее заместитель генерального директора РЖД Дмитрий Пегов пояснял журналистам, что для достижения этой цели потребуется модернизировать инфраструктуру и совместить графики пригородного движения и поездов дальнего следования.

Сокращение времени в пути между центральным и южным регионами России является одной из ключевых задач ФПК. Ожидаемый экономический эффект от ее решения в компании оценивают в 7,4 млрд рублей. В 2020 году ФПК предстоит разработать детальный план реализации инициативы и установить критерии оценки успеха.