Глава РФПИ: санкции против "Северного потока - 2" мешают переходу на экологичное топливо

ДАВОС /Швейцария/, 23 января. /ТАСС/. Санкции США в отношении "Северного потока - 2" сдерживают переход Европы на экологичные виды топлива, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

"Через наши трубопроводы в Европу, включая "Северный поток - 2", мы помогаем Европе также перейти на более чистую энергию. Именно поэтому мы не очень довольны санкциями в отношении "Северного потока - 2", потому что считаем, что это санкции на переход Европы на более экологически безопасные виды топлива", - сказал Дмитриев.

Он подчеркнул, что при производстве газа выделяется на 45% меньше вредных выбросов, чем при производстве угля, и на 30% меньше, чем при производстве нефти.

"И, очевидно, Россия является крупным игроком в нефтегазовой отрасли, крупнейшим мировым игроком на газовом рынке с 25% мировых запасов и 20% мирового экспорта. И мы продолжаем увеличивать добычу газа", - отметил Дмитриев.

Россия также создала инфраструктуру для поставок газа в Азию, которая в нем нуждается, добавил он. "И поэтому мы помогаем Азии переходить на более чистую энергию за счет газа", - заключил глава РФПИ.