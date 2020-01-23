Костин заявил, что вопрос со списанием долгов ОПК решен

ДАВОС /Швейцария/, 23 января. /ТАСС/. Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что доволен принятым правительством решением о списании задолженности предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), отметив, что проблема более не грозит пересмотром прогноза прибыли банка. Такое мнение он выразил в четверг в интервью телеканалу "Россия-24".

"В целом проблема решена. Мы в целом удовлетворены этим решением. Я думаю, что правительство тоже. Поэтому эта программа уже реализуется, и я считаю, что мы к этой теме в ближайшее время возвращаться не будем. Мы не планируем [пересматривать прогнозы по прибыли ВТБ]", - сказал он.

27 декабря 2019 года правительство России совместно с Центробанком разработало рыночные механизмы для решения проблемы закредитованности ОПК. Для этого будет использовано о два механизма: докапитализация предприятий с целью погашения этих проблемных задолженностей и реструктуризация кредитных задолженностей на длительный срок по льготной ставке.

Проблемные долги ОПК составляют более 700 млрд рублей. Большая часть приходится на Объединенную авиастроительную корпорацию, Объединенную судостроительную корпорацию, Объединенную двигателестроительную корпорацию, Роскосмос.

В октябре 2019 года Костин заявлял, что проблема списания кредитов предприятиям ОПК может негативно повлиять на прибыль ВТБ, которая по итогам 2019 года прогнозировалась на уровне 200 млрд рублей.