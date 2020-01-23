Индексы РТС и Мосбиржи к завершению торгов снизились на 1,04-1,05%

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи по окончании торговой сессии уменьшился на 1,05% - до 3141,2 пункта, индекс РТС снизился на 1,04%, до 1596,11 пункта, следует из данных торгов. Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19:10 мск вырос на 0,32%, до 62,04 рубля, курс евро уменьшился на 0,2%, до 68,463 рубля.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 1,56% - до $61,65 за баррель.

В четверг на российском рынке вновь преобладали продажи, чему способствовал негативный внешний фон, отметил главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

"Снижению наших бумаг способствовала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent потерял более 2%, отступив ниже $61,5 за баррель. Также "медведей" поддержала динамика западных площадок. Так, в Европе к вечеру основные индексы теряли в пределах 1%, а в США после первых тридцати минут торгов Dow Jones и S&P500 снизились на 0,6% и 0,5% соответственно", - пояснил он.

"Российский рынок продолжает коррекцию после новогоднего "ралли" на фоне ослабления склонности к риску на мировых площадках и снижения цен на нефть. Индекс Мосбиржи снижается во главе с "Газпромом" (-2,4%). Растут "Система" (+5%) и "Русгидро" (+3%) на фоне заявлений ключевых акционеров компаний. Перспектива IPO "Озона" и новая дивидендная политика АФК "Система" являются главными факторами повышенного спекулятивного спроса игроков на бумаги компаний", - также пояснил инвестиционный стратег "ВТБ Мои Инвестиции" Станислав Клещев.

По его словам, во втором эшелоне выделяются акции "Аптечной сети 36,6", которые сегодня показали рост на 30% при отсутствии новостей. На пике цены капитализация компании достигала 100 млрд руб., превысив показатель таких компаний как Группа ЛСР или "М.Видео". Затем цена скорректировалась, по итогам дня акции выросли в цене на 7,21%.

Как пояснил старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов, в пятницу индекс Мосбиржи может снизиться, реагируя на спад риск-аппетита в мире из-за распространения коронавируса, который унес жизни по меньшей мере 17 человек, и сотни людей заразились в Китае, а также в США, Таиланде, Японии и Корее. Кроме того, мировые позитивные новости, такие как подписание первой фазы торговой сделки между США и КНР, уже отыграны. С другой стороны, позитивные новости по Brexit - британский парламент одобрил законопроект, необходимый для ратификации сделки Лондона с Брюсселем - несколько смягчают негатив, добавил эксперт.

По прогнозу "БКС Премьер", завтра индекс Мосбиржи может торговаться в диапазоне 3130-3160 пунктов, пара доллар - рубль - 61,6-62,5 рублей.