Глава Коми повторно отправил на доработку адресную инвестпрограмму региона на 2020 год

СЫКТЫВКАР, 23 января. /ТАСС/. Адресная инвестиционная программа Республики Коми на 2020 год с объемом инвестиций в 6,5 млрд рублей должна быть доработана за неделю. Об этом сказал в четверг на заседании регионального правительства глава республики Сергей Гапликов, повторно направив ее на доработку.

"Неделю даю правительству на отработку всех вопросов, чтобы адресная инвестиционная программа была со всеми согласована. По земле, по прокладке сетей - все изложенные риски оценить, все возникшие вопросы решить. Сейчас по программе больше вопросов, чем ответов, есть объекты, к которым нельзя приступить, непонятны источники финансирования ряда работ по объектам, но их усиленно, не проработав до конца, включают в программу. Объемы ее колоссальные - 6,5 млрд рублей, при этом из 60 объектов 19 уже сразу в риске", - сказал Гапликов. Доработки этой программы он требовал и в декабре прошлого года.

Как сообщил министр строительства и дорожного хозяйства региона Андрей Крикуненко, в программу включены объекты с общим объемом бюджетных инвестиций на 2020-2022 годы в размере 13,1 млрд рублей: на 2020 год - 6,5 млрд, на 2021-й - 4,7 млрд, на 2022-й - 1,9 млрд рублей.

В 2020 году запланировано строительство нескольких социально значимых объектов: школы на 400 мест в селе Помоздино Усть-Куломского района, школы на 600 мест в поселке Краснозатонском под Сыктывкаром, детского сада в Эжвинском районе, школы на 60 мест с группой для дошкольников в селе Дутово Вуктыльского района и детского сада на 270 мест в селе Выльгорт.

Наиболее капиталоемкие - реконструкция республиканского стадиона в Сыктывкаре, на которую на 2020-2021 годы заложено 2,9 млрд рублей. Это также строительство республиканской инфекционной больницы с бюджетными инвестициями в 1,5 млрд рублей и лечебного корпуса в селе Усть-Цильма ценой в 526 млн рублей, продолжение реконструкции автодороги Сыктывкар - Печора - Усинск - Нарьян-Мар на участке Кабанты Вис - Малая Пера с инвестициями на 2020-2021 годы - 868 млн рублей. На долгожданную реконструкцию театра оперы и балета региона заложено 1,7 млрд рублей начиная с 2020 года.

Глава региона обратил внимание, что имеется расхождение программы с региональными государственными программами и республиканским бюджетом на 288 млн рублей. Как пояснила зампредседателя правительства - министр финансов региона Галина Рубцова, расхождение обусловлено тем, что есть объекты, на которые выделены средства из федерального бюджета в рамках нацпроектов, но на них еще нет проектно-сметной документации. Как только проектная документация появится, объекты будут отражены в адресной инвестпрограмме.