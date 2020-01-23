Блокировку счетов бенефициаров обанкротившихся банков в России могут ускорить

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Процедуру блокировки счетов и ареста имущества бенефициаров обанкротившихся банков могут ускорить. Соответствующие предложения готовит рабочая группа Госдумы, внести их в парламент планируется в феврале, сообщил ТАСС глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Такие предложения сейчас зафиксированы в проекте документа, который еще согласовывается. Он еще не до конца согласован. Я думаю, в феврале внесем", - сказал он.

Аксаков пояснил, что сейчас ЦБ должен доказать в суде, что хищение средств из банка произошло в результате действий контролирующих банк лиц - на это уходит долгое время, за которое бенефициары, как правило, успевают вывести свои активы из страны. Согласно готовящемуся документу, если у банка, страховщика или негосударственного пенсионного фонда возникают проблемы с выполнением обязательств перед клиентами, ЦБ может в ускоренном порядке обратиться в суд, и на основе судебного решения могут быть приняты обеспечительные меры - арест счетов и имущества контролирующих лиц.

Также в случае принятия инициатива позволит ЦБ определять контролирующих лиц банков, страховых компаний и негосударственных пенсионных фондов не только по формальным критериям, но и на основе международных правил, и "своего мотивированного суждения".

Затем контролирующие лица будут включены в реестр ЦБ. "Это не зависит [от того], в каком состоянии находится компания - устойчивом или неустойчивом. Главное, что определяются контролирующие лица и включаются в реестр Банка России", - отметил Аксаков.

В случае несогласия эти лица могут оспорить такое решение в суде, добавил он.