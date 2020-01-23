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Площадь теплиц на Ставрополье увеличится на 27% в 2020 году

Планируется, что новые комплексы увеличат на 29% валовой сбор тепличных овощей в крае

СТАВРОПОЛЬ, 23 января. /ТАСС/. Инвесторы планируют построить на Ставрополье четыре новых тепличных комплекса в 2020 году. Общая площадь теплиц в регионе увеличится на 27%, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе министерства сельского хозяйства края.

"Площадь тепличных комплексов в крае составляет 230 га. В текущем году к вводу планируется четыре новых тепличных комплекса общей производственной площадью 64 га и валовым производством овощей в год 41 тыс. тонн", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в краевом Минсельхозе, новые тепличные комплексы появятся в Левокумском и Предгорном районах. В Изобильненском городском округе инвестор планирует построить новый комплекс, расширив уже существующие площади. Планируется, что ввод этих комплексов позволит на 29% увеличить валовой сбор тепличных овощей в крае (до 141 тыс. тонн в год) к 2021 году.

По данным министерства, население Ставропольского края полностью обеспечено тепличными овощами - 28 кг на человека, или 220% медицинской нормы потребления. Овощи защищенного грунта также идут на продажу в регионы Центрального федерального округа.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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