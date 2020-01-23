Около 6% клиентов банков-банкротов могут получить возможность вернуть до 5 млн рублей

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Порядка 6% вкладчиков банков с отозванной лицензией смогут получить возможность вернуть до 5 млн рублей в случае принятия соответствующего законопроекта, сообщили ТАСС в пресс-службе Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

"Дополнительные компенсации могут коснуться около 6% получивших страховку вкладчиков этих банков", - сообщили в агентстве.

В АСВ пояснили, что законопроект, принятый ГД в первом чтении, направлен на распространение страхования с лимитом 1,4 млн рублей на банковские счета некоммерческих организаций социальной направленности и некоммерческие объединения граждан (СНТ, ТСЖ, ЖСК и тому подобное), а также на повышение до 10 млн рублей лимита страхового возмещения для граждан, у которых временно высокие остатки на счетах сформировались при особых жизненных обстоятельствах, таких как продажа недвижимости, получение наследства, выплаты по решению суда, социальные выплаты и так далее. Также ко второму чтению депутаты предложили поправки, которые предполагают доплату АСВ страхового возмещения до 5 млн рублей всем вкладчикам банков с отозванной лицензией до 2014 года, где применялся лимит возмещения 1,4 млн рублей и не завершены ликвидационные процедуры.

По расчетам АСВ, на данный момент на предложенные компенсации 175 тыс. вкладчиков 253 банков может потребоваться около 45,6 млрд рублей.

Сейчас страховое возмещение в размере 1,58 трлн рублей было выплачено 2,76 млн вкладчикам данных банков, из которых 94% вкладчиков вернули 100% своих средств за счет страховки, добавили в агентстве.

Ранее первый зампред ЦБ Сергей Швецов отмечал, что сбережения в среднем должны составлять девять месячных доходов семьи и более, чтобы преодолеть временную безработицу или сложную жизненную ситуацию, и страховая сумма в 1,4 млн рублей удовлетворяет этому условию. Увеличение этой суммы, по его словам, означает большее изъятие из финансовой системы в фонд страхования, что снизит проценты по вкладам и увеличит проценты по кредитам. Избыточное расширение приведет к изъятию денег из экономики, то есть вкладчики будут получать меньшие проценты, а заемщики будут платить банкам больше. Предложение по поводу распространения выплаты на вклады банков с отозванной лицензией до 2014 года, по мнению первого зампреда ЦБ, может вызвать чувство несправедливости у граждан, в банках которых ликвидационные процедуры уже завершены, хотя отзыв лицензии был после 2014 года, а также вкладчиков банков, обанкротившихся до 2014 года.