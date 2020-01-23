Эксперты сочли самым необычным за всю историю аукцион Минфина по продаже ОФЗ за 22 января

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Эксперты назвали в четверг прошедший 22 января аукцион Минфина, по итогам которого неизвестный покупатель в одиночку приобрел все выставленные облигации федерального займа (ОФЗ) на 58 млрд рублей, самым необычным за всю историю таких торгов.

Неизвестный претендент выставил заявку почти на все выставленные ОФЗ выпуска 26229 с погашением в ноябре 2025 года. Номинальная стоимость всего объема акций составляет 58,4 млрд рублей.

Эксперты Росбанка назвали прошедший аукцион ОФЗ "самым необычным" за все время. "Скажем так, это была самая крупная удовлетворенная заявка из всех, что мы можем вспомнить, и она была представлена с дисконтом доходности 2 базовых пункта", - отметили они.

На объем, приобретенный одним участником рынка, обратили внимание и аналитики "Сбербанк КИБ". Специалисты "ВТБ Капитал" в свою очередь заявили об удивлении итогами аукциона.

"На вчерашних аукционах Минфин продал ОФЗ на общую сумму 85 млрд рублей, что стало самым значительным недельным размещением за период с мая 2019 года. Результаты аукциона ОФЗ-26229 (доходность к погашению - 5,95%) удивили нас. Из общей суммы проданных бумаг номинальным объемом 58,4 млрд рублей облигации на 58 млрд рублей были размещены в рамках одной заявки", - отметили они.

Личность покупателя

В ВТБ Капитал полагают, что "заявку разместил крупный держатель флоатера (облигации с плавающей процентной ставкой - прим. ТАСС) ОФЗ-29011, решивший заранее инвестировать ожидаемый приток от погашения, предстоящего на следующей неделе (на сумму 250 рублей, что является крупнейшим погашением ОФЗ в этом году)".

Эксперты Росбанка полагают, что покупателем этого выпуска ОФЗ мог стать один из локальных участников, а в "БКС Премьер" - что один из иностранных инвестиционных фондов.