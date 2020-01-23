Счетная палата указала на низкий уровень финансирования двух крупных региональных вузов

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Счетная палата России отмечает недостаточный уровень финансирования Ивановского и Владимирского государственных университетов, которые являются крупнейшими вузами Ивановской и Владимирской областей. Большая часть затрат этих вузов приходится на зарплату педагогов, а расходы на развитие незначительны, отмечается в опубликованном на сайте ведомства отчете после проведенной в 2016-2018 годах проверки.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что необходимо ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах, приоритетными должны стать региональные учебные заведения. Глава государства также призвал с участием бизнеса и работодателей заняться развитием университетов в российских регионах, включая укрепление их учебной, исследовательской и социальной инфраструктуры.

"Большую часть затрат вузов составляют расходы на заработную плату и налоги, при этом затраты на развитие и материально-техническую базу незначительны. Это говорит о недостаточном уровне финансирования. Минобрнауки России выделяет незначительные контрольные цифры приема по некоторым направлениям обучения вузов. Отмечается слабость собственных исследований и разработок вузов, а также низкий уровень коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности", - говорится в отчете.

В нем также указывается, что резко сократилось выделение средств из федерального бюджета. "Для владимирского вуза - до 48,5 млн рублей в 2018 году против 56 млн рублей в 2016 году. Финансирование исследовательских работ ивановского вуза за это время упало более чем вдвое", - сообщается в материалах.

Специалисты Счетной палаты отмечают, что из-за ограниченности ресурсов вузы "не достигли явного прогресса в модернизации профессионального образования". "Низкие темпы социально-экономического развития регионов не способствуют росту заинтересованности потенциальных работодателей в подготовке специалистов, что, в свою очередь, продуцирует отток выпускников, молодых ученых и преподавателей вузов в более благоприятные с этой точки зрения регионы России", - добавляется в отчете.

Счетная палата рекомендует Минобрнауки внести изменения в методику распределения контрольных цифр приема, при разработке методики расчета показателей мониторинга эффективности вузов учитывать число трудоустроенных выпускников по полученным в университетах специальностям, принять меры по соблюдению нормативных сроков капитального ремонта общежитий ивановского и владимирского университетов.