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"Известия": опубликован предварительный список сайтов с бесплатным доступом

Минкомсвязь подготовила перечень социально значимых интернет-ресурсов, доступ к которым может стать бесплатным для россиян с 1 марта 2020 года
Описание
© Вышинский Денис/ТАСС

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Минкомсвязь подготовила предварительный список социально значимых интернет-ресурсов, доступ к которым может стать бесплатным для россиян с 1 марта 2020 года. Об этом сообщили в пятницу "Известия" со ссылкой на оказавшийся в распоряжении газеты перечень таких сервисов.

По данным газеты, ресурсы распределены по четырем категориям. Так, в список "государственные информресурсы", по данным газеты, включены портал госуслуг, сайты министерств и ведомств, сайты региональных и местных органов власти. К значимым социальным сетям министерство, как сообщают "Известия", отнесло "ВКонтакте", "Одноклассники", "Мой мир", "В кругу друзей", "Мир тесен", "Фотострана" и "Дневник". К "почтовым сервисам" - "Яндекс", mail.ru, km.ru. К категории "другие значимые информационные ресурсы", по информации газеты, отнесен мессенджер Bip турецкого сотового оператора Turkcell.

"Известия" уточняют, что этот список был передан операторам "большой четверки" 20 января в ходе совещания с занимавшим тогда должность и.о. министра связи Константином Носковым. По данным газеты, перечень ресурсов будет дополняться.

Как уточнили газете в Минкомсвязи, ведомство "прорабатывает разные варианты" и "собирает информацию, которая может быть полезной при принятии того или иного решения". В Минкомсвязи добавили, что составленный список - предварительный и, если выяснится, что сервисы из него не являются социально значимыми, то они не будут включены в окончательный перечень. В министерстве также не исключили, что за бесплатный доступ к таким ресурсам операторы, возможно, будут получать компенсацию.

Ранее в своем обращении к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил подготовить проект "Доступный интернет" по обеспечению граждан бесплатным доступом к социально значимым российским интернет-сервисам, поскольку, по словам президента, интернет сегодня стал повседневной необходимостью для граждан.

Теги
РоссияНосков, Константин Юрьевич
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