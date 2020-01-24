Пропускную способность аэропорта Владивостока к июню 2020 года увеличат на 30%

ВЛАДИВОСТОК, 24 января. /ТАСС/. Руководство международного аэропорта Владивостока планирует к июню 2020 года увеличить его пропускную способность на 30% в связи с перспективой роста туристического потока в регионе. Об этом в пятницу сообщается на сайте правительства Приморского края.

В 2019 году международный пассажиропоток аэропорта составил 1,45 млн пассажиров, что на 26% больше, чем в 2018 году. Наибольшее количество туристов обеспечили рейсы из Владивостока в Республику Корея и Японию. Жители этих государств также активнее всего посещают Приморский край, пользуясь услугами аэропорта Владивостока.

"Первая, самая срочная задача - повысить пропускную способность международного терминала на 30%. Мы разработали соответствующую концепцию, на наше предложение хорошо откликнулись таможенные и пограничные службы. Рассчитываем, что в рамках действующего пункта пропуска к июню обеспечим заявленную способность", - приводятся в сообщении слова управляющего директора группы "Базэл" (компания - один из владельцев аэропорта) Алексея Васильченко, который озвучил это на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

В планах руководства эффективно использовать площади существующего аэропорта, изменить схемы движения пассажиров, конфигурации багажных систем, назначение тех или иных помещений. Сейчас площадь аэропорта составляет 46 тыс. кв. м. По международным стандартам это позволяет обслуживать от 4,6 млн пассажиров в год. В 2019 году пассажиропоток в аэропорту Владивостока превысил 3 млн человек, на 17% выше показателей 2018 года.

Кроме этого, как следует из сообщения, готовится долгосрочный план развития международного аэропорта на 20 лет. Он предусматривает увеличение площади аэропорта, строительство еще одного пассажирского терминала, ввод в эксплуатацию второй взлетно-пасадочной полосы и капитальный ремонт действующей. Губернатор Кожемяко во время встречи с руководством аэропорта выразил готовность обратиться в правительство РФ для оказания помощи в реализации данного плана.

"Аэропорт Владивостока динамично развивается, растет пассажиропоток, приходят новые авиакомпании. И нам, конечно, нужно создать все условия для развития самого аэровокзального комплекса и комфортного пребывания в нем пассажиров как на внутренних маршрутах, так и на международных, начиная от создания телетрапов до единой системы управления терминалом", - приводится в сообщении комментарий главы региона Олега Кожемяко.