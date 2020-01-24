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Bloomberg назвал российские компании, которые могут выиграть от роста бюджетных расходов

По данным агентства, "Детский мир" и "Магнит" получат значительную прибыль в свете принятия мер по поддержке семей с детьми, а также предполагаемого увеличения средней зарплаты

НЬЮ-ЙОРК, 24 января. /ТАСС/. Агентство Bloomberg прогнозирует, что "Детский мир", "Магнит" и Сбербанк войдут в число российских структур, которые, вероятно, в наибольшей степени выиграют от увеличения бюджетных расходов после смены правительства РФ. Об этом говорится в материале, опубликованном в четверг.

Согласно приведенным оценкам, после смены правительства будет выделено около 2,1 трлн рублей на реализацию поставленных властями РФ задач. По словам опрошенных журналистами агентства экспертов, группа компаний "Детский мир", а также ретейлер "Магнит" получат значительную прибыль в свете принятия мер по поддержке семей с детьми, а также предполагаемого увеличения средней зарплаты.

Рост бюджетных расходов, как отмечается в публикации, приведет к улучшению показателей погашения кредитов. Это, согласно приведенным оценкам, окажет благоприятное влияние на Сбербанк, а также TCS Group, в структуру которой входит "Тинькофф Банк". В материале констатируется, что от реализации проектов по развитию инфраструктуры выиграет Магнитогорский металлургический комбинат, который входит в число крупнейших в мире производителей стали.

Агентство отмечает, что акции указанных компаний, вероятнее всего, покажут рост в свете произошедшего. Ценные бумаги некоторых из них уже повысились в цене.

Правительство Дмитрия Медведева подало в отставку 15 января в связи с предложенными президентом РФ Владимиром Путиным преобразованиями. 21 января президент утвердил структуру и состав кабинета во главе с бывшим руководителем ФНС Михаилом Мишустиным. В кабмине теперь 9 вице-премьеров и 21 министр; 15 прежних членов правительства в его состав не вошли. Серьезнее всего обновился социальный блок, в котором сменились все министры, частичному обновлению подвергся финансово-экономический блок кабмина, а почти все руководители силовых ведомств сохранили свои посты.

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