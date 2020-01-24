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"Ведомости": доля сжиженного газа в грузоперевозках по Севморпути к 2035 году составит 80%

Таким образом, развитие морского пути фактически будет зависеть от добычи и переработки газа и в меньшей степени - нефти

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Сжиженный природный газ (СПГ) может стать основным грузом, транспортируемым по Северному морскому пути (СМП) до 2035 года. Согласно стратегии развития Арктики от Минвостокразвития РФ, к концу действия программы СПГ будет занимать 80% российских грузов на этом направлении, сообщает в пятницу газета "Ведомости" со ссылкой на копию документа.

"В 2018 году производство СПГ в Арктике составило 10,6 млн тонн, он транспортируется по морю. Согласно стратегии, его производство вырастет до 46,7 млн тонн в 2024 году, 73,5 млн тонн в 2030 году и 120 млн тонн в 2035 году. В итоге к концу действия программы СПГ будет занимать 80% российских грузов, транспортируемых по Северному морскому пути", - говорится в публикации.

Перевозки грузов по Северному морскому пути в 2018 году составили 20,2 млн тонн, в 2024 году должны вырасти до 80 млн тонн, в 2030 году - до 120 млн тонн и к 2035 году - до 160 млн тонн, причем транзитные грузы вырастут с 0,49 млн до 10 млн тонн.

Таким образом, отмечает газета, развитие морского пути фактически будет зависеть от добычи и переработки газа и в меньшей степени - нефти. Авторы стратегии ожидают рост доли арктических нефти и газа в общей российской добыче. Реализация стратегии должна также стимулировать разработку новых нефтегазовых провинций, глубокую переработку нефти и производство сжиженного природного газа, говорится в документе. "Для этого предлагается расширять производство на имеющихся и строящихся СПГ, осваивать газовые и нефтяные месторождения и развивать газо- и нефтепроводы, а также развивать нефтегазовый сервис, создавая для этого промышленные центры в населенных пунктах Арктики", - пишет газета.

В 2018 году в Арктике было добыто 82,7% от общероссийской добычи газа (или 606 млрд куб. м), к 2035 году этот показатель должен вырасти до 92% в 2035 году (или 782-850 млрд куб. м исходя из прогноза в Энергостратегии России).

На данный момент в Арктике построен только один СПГ-завод - "Ямал СПГ" "Новатэка". В 2020 году компания рассчитывает запустить его четвертую технологическую линию, после чего фактическая мощность производства СПГ составит около 19 млн тонн в год. Действующая стратегия "Новатэка" предполагает рост производства сжиженного газа до 57 млн тонн в год к 2030 году, но председатель правления компании Леонид Михельсон ранее говорил, что эта планка может быть пересмотрена до уровня 65-75 млн тонн год. "Новатэк" уже приступил к реализации проекта "Арктик СПГ - 2", завод мощностью 19,8 млн тонн предполагается запускать тремя очередями с 2023-2025 годы.

Представитель участвовавшего в разработке документа Минэнерго РФ сообщил изданию, что "ресурсная база Ямала позволяет достичь обозначенных в документе показателей". Минэкономразвития и Минвостокразвития отказались от комментариев "Ведомостям", "Роснефть", "Газпром", "Газпром нефть" и "Новатэк" не ответили на запросы.

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