Термостойкий материал для летательных аппаратов начнут серийно производить к 2023 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Ученые Уральского федерального университета (УрФУ), разработавшие при поддержке Минобрнауки новый термостойкий материал для летательных аппаратов, внедрят его в серийное производство к 2023 году, сообщил в пятницу ТАСС руководитель проекта, руководитель направления аддитивных технологий УрФУ Алексей Меркушев.

"В течение ближайших двух-трех лет будет выполнен не просто опытный образец, а разработана документация и оборудование для серийного выпуска изделия на базе этой технологии. Работа продолжится в более широком применении - для машиностроительных предприятий, имеющих потребность в термостойких изделиях", - сказал он.

Из полученного материала ученые уже создали детали для летательных аппаратов. "Проведена работа по изготовлению трех изделий непосредственно по заданию заказчика. С ними уже проведены испытания, и получен вполне приемлемый результат для проведения дальнейших работ. Это детали двигателя, которые испытывают при работе значительное термическое воздействие", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что при работе в критических условиях на высокой скорости возникает большая термическая нагрузка на ответственные детали, которую обычные материалы не выдерживают. "Поэтому для изготовления таких деталей подойдут материалы, выполненные по нашей технологии, они могут выдержать такую нагрузку", - сказал собеседник агентства. Исследователи предполагают, что в дальнейшем из полученного материала будет изготовлен целый ряд элементов, среди которых клапана, катализаторы, элементы топливной и выхлопной системы для защиты элементов, находящихся под термическим воздействием.

Исследование проходило на средства гранта в рамках федеральной целевой программы Минобрнауки "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы".