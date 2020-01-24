Выручка "Ленты" за 2019 год выросла на 1%

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Выручка ретейлера "Лента", согласно предварительным операционным данным, за 2019 год выросла на 1% по сравнению с прошлым годом и составила 417,5 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.

При этом по итогам IV квартала совокупная выручка ретейлера сократилась по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 1,4% - до 117,9 мрлд рублей. Сопоставимые продажи (в магазинах, которые проработали одинаковое количество времени в сравниваемых периодах, LFL) за отчетный период увеличились на 0,1% без учета НДС. При этом LFL по итогам IV квартала сократились на 3,6% без НДС по сравнению с показателем четвертого квартала 2018 года из-за падения покупательского трафика на 1,8% и среднего чека на 1,9%.

Розничная выручка по итогам IV квартала составила 115,1 млрд рублей, оставшись практически неизменной по сравнению с аналогичным показателем годом ранее. Продажи оптовым покупателям за отчетный период сократились на 37,7% в сравнении с аналогичным периодом 2018 года, что обусловлено разницей между динамикой роста розничной выручки и совокупной выручки в IV квартале.

Розничная выручка в гипермаркетах в IV квартале сократилась на 0,7%, при этом рост розничной выручки в формате супермаркет в IV квартале 2019 года составил 7,8%. Доля супермаркетов в совокупной розничной выручке "Ленты" составила 8,5% против 8,3% в третьем квартале 2019 года и 7,9% в четвертом квартале 2018 года. Совокупный розничный трафик покупателей "Ленты" в IV квартале 2019 года вырос на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, в том числе на 1,2% в гипермаркетах и на 8,7% в супермаркетах.

"Мы не удовлетворены нашими показателями в 2019 году и особенно в четвертом квартале. Частично они отражают происходящие изменения в поведении покупателей и конкурентной среде. Несмотря на возрастающую конкуренцию, мы отметили приток новых покупателей, хотя они посещали наши магазины реже и покупали меньшее количество товаров. Низкая инфляция в сочетании с возросшим уровнем промо-активности также оказали давление на розничный бизнес. Кроме того, мы столкнулись с внутренними проблемами на фоне снижения продаж непродовольственных товаров из-за несоответствия предложения ожиданиям покупателей", - отметил генеральный директор "Ленты" Герман Тинга.

При этом он отметил, что компания находится в процессе формирования новой стратегии, продолжит работать над предложением, ассортиментом, маркетинговыми и коммуникационными активностями для улучшения операционных показателей в 2020 году. "Лента" представит план открытий и капитальных затрат на 2020 год после публикации финансовых результатов 2019 года, назначенной на 25 февраля 2020 года.

"Лента" - одна из крупнейших розничных сетей страны. ООО "Севергрупп" принадлежит 77,99% акций ретейлера, в свободном обращении 21,04% акций. "Лента" управляет 249 гипермаркетами в 88 городах России и 131 супермаркетом в Москве, Санкт-Петербурге, Сибири, Уральском и Центральном регионах. В 2019 году открыто в общей сложности восемь гипермаркетов и три супермаркета, в тот же период закрыто три гипермаркета и семь супермаркетов.