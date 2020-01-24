Токаев поставил в пример правительству Казахстана развитие биржевой торговли в России

НУР-СУЛТАН, 24 января. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству республики развивать биржевую торговлю, приведя при этом в пример опыт России.

"Нужно обратить внимание на развитие биржевой торговли, в том числе в базовых отраслях экономики. Российская Федерация уже ведет биржевую торговлю нефтью и нефтепродуктами с 2008 года, между прочим, а также природным газом с 2014 года. Следует развивать и сами биржи, обеспечить прозрачность их работы, привести их деятельность в соответствие с международными стандартами, привлечь крупные зарубежные компании в их управление", - сказал Токаев на расширенном заседании правительства в пятницу.

По его словам, правительству следует принять конкретные меры по демонополизации, устранению административных и экономических барьеров для входа на рынок новых предпринимателей.