ВСК начала отправку поездов на станцию Электроугли Московской ЖД

НАХОДКА, 24 января. /ТАСС/. ООО "Восточная Стивидорная Компания" запустила сервис по формированию и отправке контейнерных поездов на станцию Электроугли Московской железной дороги (МЖД, филиал ОАО "РЖД"), следует из сообщения компании.

Два контейнерных поезда по новому направлению были отправлены в период с 10 по 20 января 2020 года, максимальное время в пути их следования составит 12 суток. В общей сложности было отгружено 173 TEU.

Новый сервис ориентирован как на грузы, перевозимые из портов Юго-Восточной Азии через ВСК, так и на грузы, сформированные в Дальневосточном регионе, отмечают в компании. Запуск направления дополняет сеть внутрироссийских маршрутов регулярных контейнерных поездов, формируемых "ВСК" со станции Находка-Восточная.

ООО "Восточная стивидорная компания" входит в группу Global Ports. ВСК работает на территории Восточного порта, специализируется на перевалке контейнерных грузов. Общая пропускная способность ВСК составляет 650 тыс. TEU в год.