{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Сколково" будет участвовать в разработке правил регулирования мировой отрасли Big Data

Председатель правления Фонда "Сколково" Игорь Дроздов отметил, что соглашение важно для развития всего российского бизнеса

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Фонд "Сколково" стал партнером Центра четвертой промышленной революции Всемирного экономического форума (ВЭФ), что даст ему доступ к лучшим зарубежным практикам и возможность предлагать свои идеи по регулированию мировой области больших данных (Big Data). Об этом в пятницу сообщила пресс-служба фонда.

"23 января в рамках ВЭФ в Давосе (Швейцария) подписано соглашение между Фондом "Сколково" и структурным подразделением форума - Центром четвертой промышленной революции. Став участником платформы "Сколково" получит доступ к лучшим зарубежным практикам и вместе с представителями других стран будет предлагать решения по регулированию в области Big Data", - говорится в сообщении.

Основные задачи платформы Центра четвертой промышленной революции состоят в том, чтобы обеспечивать взаимодействие между крупными компаниями, институтами развития и представителями власти разных стран. В результате такого сотрудничества разрабатываются общие политические решения в области регулирования современных технологий.

Председатель правления Фонда "Сколково" Игорь Дроздов отметил, что соглашение важно для развития всего российского бизнеса. "Партнерство с Центром четвертой промышленной революции и совместная работа с международными экспертами в области больших данных позволит Фонду "Сколково", крупным и малым отечественным инновационным компаниям принимать активное участие в формировании своего рода международного стандартизированного подхода к обороту больших данных, отвечающего интересам российского бизнеса", - цитирует его пресс-служба.

Реклама на ТАСС
Выручка "Ленты" за 2019 год выросла на 1%
Она превысила 417 млрд рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС