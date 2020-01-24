"Сколково" будет участвовать в разработке правил регулирования мировой отрасли Big Data

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Фонд "Сколково" стал партнером Центра четвертой промышленной революции Всемирного экономического форума (ВЭФ), что даст ему доступ к лучшим зарубежным практикам и возможность предлагать свои идеи по регулированию мировой области больших данных (Big Data). Об этом в пятницу сообщила пресс-служба фонда.

"23 января в рамках ВЭФ в Давосе (Швейцария) подписано соглашение между Фондом "Сколково" и структурным подразделением форума - Центром четвертой промышленной революции. Став участником платформы "Сколково" получит доступ к лучшим зарубежным практикам и вместе с представителями других стран будет предлагать решения по регулированию в области Big Data", - говорится в сообщении.

Основные задачи платформы Центра четвертой промышленной революции состоят в том, чтобы обеспечивать взаимодействие между крупными компаниями, институтами развития и представителями власти разных стран. В результате такого сотрудничества разрабатываются общие политические решения в области регулирования современных технологий.

Председатель правления Фонда "Сколково" Игорь Дроздов отметил, что соглашение важно для развития всего российского бизнеса. "Партнерство с Центром четвертой промышленной революции и совместная работа с международными экспертами в области больших данных позволит Фонду "Сколково", крупным и малым отечественным инновационным компаниям принимать активное участие в формировании своего рода международного стандартизированного подхода к обороту больших данных, отвечающего интересам российского бизнеса", - цитирует его пресс-служба.