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Росгвардия пополнила бюджет на 3 млн руб. за счет сдачи на лом изъятого у граждан оружия

В 2019 году было уничтожено более 150 тыс. единиц огнестрельного оружия, уточнил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Росгвардия в прошлом году уничтожила более 150 тыс. единиц огнестрельного оружия, металл от которого после переплавки принес бюджету России более 3 млн рублей. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

"В 2019 году за нарушения, выявленные в ходе проверок и других мероприятий, изъято 181,1 тыс. единиц гражданского оружия. Уничтожено 152 тыс. 212 единиц оружия и 2 млн 787 тыс. 838 патронов. В результате уничтожения на предприятия промышленности сдано более 197 тонн лома металла. В результате перечислено в федеральный бюджет более 3 млн рублей", - сказал Грибакин.

Он добавил, что подразделения лицензионно-разрешительной работы территориальных органов Росгвардии контролируют почти 4 млн владельцев и лиц, получивших разрешения на хранение и ношение оружия. В пользовании у них находится более 6,6 млн единиц оружия. Около 20,5 тыс. единиц оружия используется частными охранными организациями, 670,1 тыс. - частными охранниками, а также 927 частными детективами, отметил представитель Росгвардии.

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