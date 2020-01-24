Орешкин считает, что климатические задачи ЕС будут менять рынок поставок нефти и газа

ДАВОС /Швейцария/, 24 января. /ТАСС/. Изменение климата и политика стран Евросоюза в этом отношении окажут влияние на поставки нефти и газа из РФ, необходимо готовить российскую экономику уже сейчас. Об этом заявил помощник президента России Максим Орешкин в интервью телеканалу "Россия-24" по итогам Всемирного экономического форума в Давосе.

"Мы будем видеть сейчас реакцию отдельных стран, того же Евросоюза, который объявил о том, что к 2050 году хочет иметь нейтральное влияние на климат и нулевые выбросы углекислого газа в атмосферу. Очень амбициозная задача, но эта амбициозная задача будет серьезно менять крупнейший рынок по поставкам нефти, газа из России. Надо все это внимательно анализировать, работать с европейскими партнерами, понимать то, как они будут двигаться вперед и готовить российскую экономику к изменениям, которые произойдут через десятки лет, уже сейчас", - заявил Орешкин.