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Суд арестовал имущество торгового дома "Интерторг", владельца сети Spar и "Семья"

Решение принято по исковым требованиям Сбербанка более чем на 8 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области наложил арест на имущество торгового дома "Интерторг", который владеет сетью супермаркетов Spar, "Семья" и "Идея" в Санкт-Петербурге и ряде регионов Северо-Западного федерального округа. Решение принято в качестве обеспечения по исковым требованиям Сбербанка более чем на 8 млрд рублей, следует из материалов на портале "Электронное правосудие".

"Наложить арест на имущество ООО "ТД Интерторг", включая принадлежащее ему движимое и недвижимое имущество, имущественные права, в том числе на денежные средства, находящиеся на его счетах в банках или иных кредитных организациях в пределах суммы 578,7 млн рублей", - говорится в определении суда.

Ко всем шести заявлениям истец приложил ходатайства о принятии обеспечительных мер.

В декабре полиция начала проверку после того, как в торговом центре в Петербурге собрались около 400 сотрудников торговой сети с требованием погасить долги по зарплате за два месяца. Массовое закрытие магазинов в Петербурге и некоторых регионах СЗФО, принадлежащих ТД "Интерторг", началось в конце прошлого года.

По оценке управления Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу, в 2018 году ТД "Интерторг" занимал 10,3% городского продовольственного рынка. Ранее в едином федеральном реестре сведений о деятельности юридических лиц сообщалось, что компания будет ликвидирована по решению собственника.

По данным арбитража Петербурга, к компании также массово подают гражданские иски и другие фирмы. Московская фирма "Гарант" подала несколько исков о признании владельца сети супермаркетов банкротом.

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РоссияСанкт-Петербург
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