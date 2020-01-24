Мантуров поручил ЦРПТ предложить меры снятия барьеров для участников системы маркировки

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров поручил Центру развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки) предложить меры по снятию административных барьеров для участников вводящейся в России системы маркировки товаров. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минпромторга по итогам совещания главы министерства с представителями ассоциаций в сфере торговли, "Сколково" и крупнейшими ретейлерами РФ, посвященному развитию торговой деятельности в России.

"Маркировка товаров как инструмент цифровизации торговли предоставляет участникам рынка возможность снятия избыточных административных барьеров. Сейчас необходимо сформулировать и внести конкретные предложения по снятию административных барьеров в связи с введением маркировки. В результате бизнес должен почувствовать облегчение, а не дополнительную нагрузку", - указал Мантуров, дав соответствующее поручение оператору системы маркировки.

Сейчас в России проходят эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. В 2019 году обязательной стала маркировка табака, духов, обуви, шин и пневматических покрышек, фотокамер и ламп-вспышек, а также пяти групп изделий легкой промышленности. С 1 января 2020 года предусмотрена обязательная маркировка лекарств, с 1 июня 2020 года - готовой молочной продукции.

Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска.

К 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и прослеживания товаров.

Оператор системы - Центр развития перспективных технологий, созданный на основе государственно-частного партнерства.