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75-летие Победы

Топилин сообщил, что на выплаты ветеранам к юбилею Победы потребуется 60 млрд рублей

Ранее президент России Владимир Путин пообещал единовременную выплату ветеранам в размере 75 тыс. рублей
Глава Пенсионного фонда РФ Максим Топилин Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Глава Пенсионного фонда РФ Максим Топилин
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Обеспечение выплат к юбилею Победы ветеранам Великой Отечественной войны потребует 60 млрд рублей. Об этом заявил глава ПФР Максим Топилин, которого в пятницу вице-премьер Татьяна Голикова представила коллективу Пенсионного фонда России (ПФР).

"Мы также предусматриваем выплату нашим самым уважаемым гражданам - участникам и ветеранам войны, а также труженикам тыла - это дополнительно почти 60 млрд рублей. Это те 75 и 50 тыс. рублей, которые были озвучены президентом", - сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин пообещал единовременную выплату к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне ветеранам "и всем приравненным к ним категориям" по 75 тыс. рублей, а также по 50 тыс. рублей - труженикам тыла.

Глава государства отметил, что к годовщине Победы единовременные выплаты ветеранам обычно составляют по 10 тыс. рублей, а труженикам тыла - по 5 тыс.

Теги
Топилин, Максим АнатольевичРоссия75-летие Победы
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