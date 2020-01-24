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Минпромторг не ожидает задержек по реализации госпрограммы развития фармпромышленности

В ведомстве уточнили, что в 2019 году бюджетные обязательства на реализацию инвестиционных проектов были приняты застройщиками своевременно, а списание средств, доведенных до заказчиков, будет производится по мере представления ими документов

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Минпромторг не ожидает задержек по реализации мероприятий государственной программы развития фармацевтической промышленности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

По предварительным данным Минфина, госпрограмма "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности" в 2019 году была исполнена на 66,1%. На реализацию программы, по уточненной информации, было направлено 10,297 млрд рублей, а потрачено - 6,808 млрд рублей.

"Фактических задержек по реализации мероприятий госпрограммы не ожидается, так как бюджетные обязательства в 2019 году на реализацию инвестиционных проектов были приняты застройщиками своевременно и в полном объеме, а списание средств, доведенных до заказчиков, будет производится по мере представления ими первичных документов и санкционирования расходов", - заявили в Минпромторге.

В министерстве напомнили, что ответственным исполнителем программы является Минпромторг, а в качестве пяти главных распорядителей средств федерального бюджета выступают Минпромторг, Минздрав, Росздравнадзор, Минобрнауки и ФМБА России. Чтобы обеспечить контроль за целевым использованием бюджетных средств по строительству и техническому перевооружению применяется казначейское обеспечение обязательств.

Как пояснили в министерстве, этот механизм, который действует с 2016 года и впервые был опробован на Минпромторге, дает исполнителю возможность получить деньги только после предоставления документов о выполненных работах, до этого момента средства находятся на счете у заказчика. При этом Минпромторг России, как госзаказчик, выставляет заказчику аккредитив - подтверждает казначейству возможность разрешить заказчику списать средства после выполнения работ. "С одной стороны, такой двойной контроль гарантирует целевое использование средств, с другой - проведение всех технических процедур занимает какое-то время", - уверены в Минпромторге.

Цель государственной программы "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности" на 2013-2020 годы - создание инновационной российской фармацевтической и медицинской промышленности мирового уровня. В рамках госпрограммы решаются задачи формирования технологического, производственного и инновационного потенциала фармацевтической и медицинской промышленности, а также развития производства инновационных лекарственных средств и медицинских изделий.

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