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Справороссы предложили выплачивать стипендии в размере не ниже прожиточного минимума

В партии отмечают, что сейчас студентам для обеспечения своих минимальных нужд приходится искать работу, что негативно сказывается на обучении

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Депутаты от фракции "Справедливая Россия" во главе со своим руководителем Сергеем Мироновым в пятницу внесли в Госдуму законопроект о повышении студенческих стипендий до уровня прожиточного минимума, в правительстве такую инициативу не поддерживают. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

В пояснительной записке справороссы указывают на то, что в законе об образовании стипендия "определяется как денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных программ". Авторы называют такой подход необоснованным, отмечая, что студентам для обеспечения своих минимальных нужд приходится искать работу, что негативно сказывается на обучении.

В связи с этим справороссы предложили новое определение понятия стипендия, согласно которому это "денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях поддержки их достойного уровня жизни в период освоения ими соответствующих образовательных программ". Помимо этого, в законе об образовании предлагается прописать, что размер стипендии не может быть ниже прожиточного минимума региона, в котором находится образовательное учреждение.

Датой вступления законопроекта в силу обозначено 1 января 2021 года. Согласно финансово-экономическому обоснованию, реализовать данную инициативу можно будет за счет "увеличившихся доходов федерального бюджета вследствие улучшения внутриэкономической ситуации, роста экономики и производственной сферы", а также благодаря мерам по стабилизации экономики, принимаемым правительством.

При этом в кабмине предложение "Справедливой России" не поддержали. В его заключении указано, что прожиточный минимум в регионах устанавливается ежеквартально, что законопроектом не учитывается. Кроме того, авторы не указали точных источников финансирования для реализации своей инициативы, что противоречит Бюджетному кодексу РФ.

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