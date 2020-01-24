Источник: в ОПЕК считают маловероятным ослабление квот на встрече в марте

ДАВОС /Швейцария/, 24 января. /ТАСС/. Страны ОПЕК обсуждают возможность продления соглашения о сокращении добычи нефти до конца 2020 года, но дискуссии только на начальном этапе, сообщил ТАСС источник в картеле в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

"Обсуждения предварительные пока, но есть понимание, что надо продлить после марта до конца года. Конечно, мы сможем пересмотреть условия на встрече в июне", - сказал он. Собеседник агентства напомнил, что ОПЕК может собраться и в сентябре в Багдаде, для празднования 60 лет с момента основания картеля.

Он назвал "маловероятным", что альянс производителей решит ослабить квоты. "Пессимизм на рынке по поводу спроса еще очень силен. К тому же в марте мы будем располагать данными по добыче только за январь", - заключил он. Ему пока неизвестна позиция России, крупнейшего участника соглашения, по этому вопросу.