Польская PGNiG продолжит курс к независимости от российского газа

ВАРШАВА, 24 января. /ТАСС/. Польский энергетический концерн PGNiG ("Польске гурництво нафтове и газовництво", ПГНиГ) продолжит политику диверсификации источников энергии и отказа от российского газа. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции назначенный несколько недель назад новый председатель правления компании Ежи Квечиньский.

По его словам, цели PGNiG остаются неизменными: "полная независимость от российского газа после 2022 года и развитие собственной добычи в стране и за рубежом". "Энергетическая безопасность и диверсификация поставок остаются приоритетами", - добавил Квечиньский.