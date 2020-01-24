Депутат Госдумы видит потенциал снижения тарифов на электроэнергию на 20%

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный считает, что в России тарифы на электроэнергию могли бы быть ниже на 20%. Такое мнение он высказал на пресс-конференции в пятницу.

"Я вообще считаю, что у нас сегодня тарифы завышены. Кто-то говорит, что цена низкая. Нет. Тарифы завышены относительно тех, которые могли бы быть, процентов на 20%. Если смотреть абсолютную цену, абсолютная цена у нас для промышленных потребителей в электроэнергии сопоставима с ценой электроэнергии в Америке", - сказал Завальный, отметив, что в России разные уровень жизни и стоимость ресурсов.

Депутат подчеркнул, что для снижения тарифов на электроэнергию должны быть приняты меры по повышению эффективности электросетевого комплекса, в том числе приняты решения по ликвидации перекрестного субсидирования, когда за счет надбавок к тарифу для крупных промышленных потребителей нивелируется разница между реальным и экономически обоснованным тарифом на электроэнергию для населения и социальных объектов.

Завальный также напомнил о прямом влиянии стоимости электроэнергии на ВВП. "С этой точки зрения вся "перекрестка", которая есть и на оптовом рынке, и на розничном рынке электроэнергии, она превышала 400 млрд рублей и соответственно темпы влияния на рост ВВП где-то 0,6-0,8% сдерживания. За счет стоимости электроэнергии, потому что она касается всех сфер экономики, всех потребителей. Если "перекрестка" дальше будет расти, то влияние будет почти процент на рост ВВП", - отметил Завальный.