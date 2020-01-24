{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Прибыль аэропорта Казань в 2019 году может вырасти на 22%

Ожидаемая прибыль воздушной гавани за минувший год составляет 600 млн рублей

КАЗАНЬ, 24 января. /ТАСС/. Международный аэропорт Казань по итогам 2019 года может увеличить прибыль на 22% по отношению к 2018 году - до 600 млн рублей. Об этом сообщил в пятницу на коллегии Министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана его глава Ленар Сафин.

"Итоги минувшего года подтверждают, что гражданская авиация продолжает наращивать объемы перевозок. Международным аэропортом Казань в 2019 году было обслужено почти 3,5 млн пассажиров. Рост составил 10,5% по сравнению с 2018 годом: из них на внутренних линиях 8%, на международных линиях порядка 15%. По итогам года ожидаемая прибыль международного аэропорта Казань составляет 600 млн рублей - прирост в сравнении с предыдущим годом почти 22%", - сказал он.

По его словам, рост прибыли - это во многом результат работы системы "Бережливого производства". Как сообщалось, за прошедший год выросло число рейсов, которые выполняются широкофюзеляжными пассажирскими самолетами семейств Boeing 777, 767 и Airbus A330. Кроме того, в летний период из Казани ежедневно выполнял рейсы дальнемагистральный двухпалубный Boeing 747.

Аэропорт Казань расположен в 28 км от центра столицы Татарстана. Самолеты оттуда отправляются на Урал, в Поволжье, Сибирь, Крым, центральные районы России, а также в страны Ближнего Востока, Германию и Прагу.

Теги
РоссияТатарстан
Реклама на ТАСС
Ситуация вокруг Промсвязьбанка
Верховный суд отказал в пересмотре дела о взыскании 32,6 млрд руб. и $505 млн в пользу ПСБ
Ранее Арбитражный суд Москвы постановил обязать компанию братьев Ананьевых Promsvyaz Capital B. V. и девять других связанных с экс-бенефициарами Промсвязьбанка структурами вернуть банку деньги
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС