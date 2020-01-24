Прибыль аэропорта Казань в 2019 году может вырасти на 22%

КАЗАНЬ, 24 января. /ТАСС/. Международный аэропорт Казань по итогам 2019 года может увеличить прибыль на 22% по отношению к 2018 году - до 600 млн рублей. Об этом сообщил в пятницу на коллегии Министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана его глава Ленар Сафин.

"Итоги минувшего года подтверждают, что гражданская авиация продолжает наращивать объемы перевозок. Международным аэропортом Казань в 2019 году было обслужено почти 3,5 млн пассажиров. Рост составил 10,5% по сравнению с 2018 годом: из них на внутренних линиях 8%, на международных линиях порядка 15%. По итогам года ожидаемая прибыль международного аэропорта Казань составляет 600 млн рублей - прирост в сравнении с предыдущим годом почти 22%", - сказал он.

По его словам, рост прибыли - это во многом результат работы системы "Бережливого производства". Как сообщалось, за прошедший год выросло число рейсов, которые выполняются широкофюзеляжными пассажирскими самолетами семейств Boeing 777, 767 и Airbus A330. Кроме того, в летний период из Казани ежедневно выполнял рейсы дальнемагистральный двухпалубный Boeing 747.

Аэропорт Казань расположен в 28 км от центра столицы Татарстана. Самолеты оттуда отправляются на Урал, в Поволжье, Сибирь, Крым, центральные районы России, а также в страны Ближнего Востока, Германию и Прагу.