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Минсельхоз планирует запустить реестр производителей органической продукции через неделю

В ведомстве сообщили, что уже произвели опытную эксплуатацию реестра, в ходе которой получили информацию о 19 производителях

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Минсельхоз планирует запустить в работу государственный реестр производителей органической продукции через неделю. Об этом ходе заседания рабочей группы комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию сообщил начальник отдела департамента научно-технологической политики и образования Минсельхоза Владислав Несмеянов.

"В понедельник - вторник реестр начнет заполняться, и в конце следующей недели запланировано в общем доступе, в том числе на сайте Минсельхоза, отсылочная норма на реестр производителей органической продукции. В конце следующей недели реестр уже будет в общем доступе", - сказал он.

По словам Несмеянова, на этой неделе была произведена опытная эксплуатация реестра. "Мы взаимодействуем непосредственно с одним органом по сертификации на данный момент. Получена информация в отношении 19 производителей, в виде количества видов производимой продукции - около 450", - сообщил он.

В свою очередь зампред комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Белоусов напомнил, что, по оценкам международных экспертов, в среднем миллион гектаров под органикой дает доход порядка в 1,3 млрд евро. "С учетом наличия в РФ более 10 миллионов гектаров земель, пригодных для органического производства, мы имеем значительный резерв доходов в АПК, особенно для малого и среднего бизнеса, а также экспортные перспективы", - считает он.

Вместе с тем Белоусов отметил, что на сегодняшний день условия для развития органического производства в РФ хуже, чем в других странах, так как выше издержки на органическое производство и сертификацию, нет специальных мер господдержки и отсутствует стратегия развития органического производства хотя бы на ближайшую перспективу.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день Минсельхозом приняты все необходимые подзаконные акты, в том числе приказы о форме и порядке использования знака и ведения госреестра. "Но до настоящего времени реестр так и не начал работать, а производитель может использовать изображение [знака органик] только после получения сертификата соответствия органической продукции и внесения сведений о ней аккредитованными органами по сертификации органической продукции в единый госреестр", - отметил он.

По словам Белоусова, на сегодняшний день в России работает всего три органа по сертификации органической продукции, и это недостаточно. Кроме того, пока приняты не все стандарты органической продукции, в том числе по дикоросам.

"Нет четкого понимания, когда и как начнет действовать Роспотребнадзор, который должен будет контролировать подлинность органической продукции, поставляемой на полки, и Россельхознадзор, который должен контролировать процесс производства, и нет четкого понимания по разделению полномочий этих ведомств с целью контроля органической продукции. Пока неясна судьба наших производителей, имеющих европейские сертификаты на свою продукцию, допускается ли вообще к обращению на территории РФ отечественная органическая продукция, сертифицированная по международным стандартам", - перечислил другие проблемы Белоусов.

О законе

Закон "Об органической продукции" вступил в России в силу с 1 января 2020 года Документ вводит понятия "органическая продукция", "производители органической продукции" и "органическое сельское хозяйство" и регулирует нормы ее производства, хранения, транспортировки, маркировки и реализации. Новый закон предусматривает 11 требований к производству органической продукции. Например, ее нужно будет производить, хранить и перевозить отдельно от неорганической.

Кроме того, производителям запрещается использовать пестициды, гормональные препараты, агрохимикаты, антибиотики и стимуляторы роста (кроме разрешенных к применению действующими в РФ стандартами).

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