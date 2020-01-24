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Кубань представит проект рыбного хозяйства по разведению форели на инвестфоруме в Сочи

Вторым направлением деятельности рыбоводческого хозяйства станут услуги базы отдыха, включающие в себя место для рыбалки, гостиницу и кафе

КРАСНОДАР, 24 января. /ТАСС/. Власти Мостовского района Краснодарского края представят проект строительства рыбоводческого хозяйства по выращиванию форели на Российском инвестиционном форуме в Сочи, который пройдет с 12 по 14 февраля 2020 года. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе администрации района.

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"Приоритетным инвестиционным проектом будет "Строительство рыбоводческого хозяйства", объем инвестиций по которому составляет 310 млн рублей. В рамках реализации проекта планируется создать рыбоводческое хозяйство по выращиванию форели, ее дальнейшей переработке и реализации, в том числе и красной икры. В качестве второго направления деятельности рыбоводческого хозяйства заявлены услуги базы отдыха, включающие в себя место для рыбалки, гостиницу и кафе с дегустационным залом", - сообщили в пресс-службе.

По данным пресс-службы, проектная мощность рыбоводческого хозяйства составляет 450 тонн рыбы и 5 тонн икры в год. Кроме того, планируется, что хозяйство будет принимать ежегодно 5,4 тыс. туристов. Реализация инвестиционного проекта позволит создать 61 рабочее место.

Также район представит на форуме проект строительства завода по добыче и переработке пищевой соли, предприятия по розливу питьевой воды и СПА-комплекса "Кремниевы Термы", который сейчас реализуется. Презентуют и три инвестиционно привлекательных земельных участка под строительство гостиничного комплекса, пансионата и цеха по производству мебели.

В прошлом году муниципалитет представил на форуме один инвестиционный проект и три инвестиционно привлекательных земельных участка для реализации проектов. Было заключено девять протоколов с объемом инвестиций 3,5 млрд рублей.

Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи с 12 по 14 февраля, дискуссии в рамках программы сосредоточатся на трех направлениях - "Инвестиции в регионы: цели, задачи, инструменты", "Цифровая трансформация экономики. Практические результаты " и "Человеческий капитал - основа для будущего лидерства". Организатором Российского инвестиционного форума выступает фонд "Росконгресс".

Теги
РоссияКраснодарский край
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