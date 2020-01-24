Акции "Россетей" растут более чем на 4% на фоне сообщения о прибыли в 125 млрд рублей

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Обыкновенные акции "Россетей" в ходе торгов на Московской бирже растут на 4,3% к уровню закрытия предыдущих торгов, до 1,6446 рубля за акцию, следует из данных торговой площадки.

Рост стоимости ценных бумаг ускорился после того, как глава "Россетей" Павел Ливинский во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что компания в 2019 года получила чистую прибыль в размере 125 млрд рублей. Так, на пике роста цена акций достигала отметки в 1,6475 рубля за бумагу, что на 4,46% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

О компании

Группа "Россети" является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Она управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. Имущественный комплекс включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале компании "Россети".