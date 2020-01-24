{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Акции "Россетей" растут более чем на 4% на фоне сообщения о прибыли в 125 млрд рублей

На пике роста цена акций достигала отметки в 1,6475 рубля за бумагу

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Обыкновенные акции "Россетей" в ходе торгов на Московской бирже растут на 4,3% к уровню закрытия предыдущих торгов, до 1,6446 рубля за акцию, следует из данных торговой площадки.

Рост стоимости ценных бумаг ускорился после того, как глава "Россетей" Павел Ливинский во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что компания в 2019 года получила чистую прибыль в размере 125 млрд рублей. Так, на пике роста цена акций достигала отметки в 1,6475 рубля за бумагу, что на 4,46% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

О компании

Группа "Россети" является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Она управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. Имущественный комплекс включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале компании "Россети".

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Ситуация вокруг Промсвязьбанка
Верховный суд отказал в пересмотре дела о взыскании 32,6 млрд руб. и $505 млн в пользу ПСБ
Ранее Арбитражный суд Москвы постановил обязать компанию братьев Ананьевых Promsvyaz Capital B. V. и девять других связанных с экс-бенефициарами Промсвязьбанка структурами вернуть банку деньги
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС