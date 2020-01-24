Источник: налоговый маневр не связан с отношениями Москвы и Минска

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Решение о налоговом маневре в РФ не связано с российско-белорусскими отношениями. Об этом сообщил журналистам источник в окружении экс-главы правительства, заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.

"Решение о налоговом маневре принималось в рамках оптимизации бюджетных поступлений и никак не связано с российско-белорусскими отношениями", - сказал источник, комментируя заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко, который расценил налоговый маневр в нефтяной сфере в России якобы как попытку Москвы надавить на Минск.

Источник в окружении Медведева также сообщил, что правительство предыдущего состава было максимально сосредоточено на развитии и углублении российско-белорусской интеграции.

"Прежнее правительство делало максимум для развития и углубления интеграции между Россией и Белоруссией и не наша вина в том, что на этом пути нет значимых успехов", - сказал он.