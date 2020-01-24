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Объем торговли Хайнаня со странами "пояса и пути" в 2019 году составил $5,7 млрд

Объем торговли Хайнаня со странами - членами АСЕАН за указанный период увеличился на 42,3%

ХАЙКОУ /Китай/, 24 января. /ТАСС/. Объем торговли южной китайской провинции Хайнань со странами, входящими в инициативу "Один пояс - один путь", в 2019 году увеличился на 10,6% и составил 35,2 млрд юаней (около $5,7 млрд). Эту таможенную статистику публикует газета "Хайнань жибао".

В минувшем году по мере реализации инициативы "пояса и пути" рост товарооборота провинции с этими государствами составил 38,9% от общего внешнего товарооборота Хайнаня. Позитивная динамика отмечена и на других традиционных для провинции внешнеторговых направлениях. Так, объем торговли Хайнаня со странами - членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) за указанный период увеличился на 42,3%, до 27,7 млрд юаней (порядка $4 млрд).

Объем торговли провинции с США, Евросоюзом и Японией достиг в 2019 году 14,9 млрд юаней ($2,1 млрд), 13,4 млрд юаней ($1,9 млрд) и 3,2 млрд юаней ($470 млн) соответственно. Темпы роста по всем трем направлениям составили чуть больше 50%.

В настоящее время на Хайнане активно реализуется проект строительства пилотной зоны свободной торговли и свободного порта с китайской спецификой. О его запуске председатель КНР Си Цзиньпин объявил в апреле 2018 года на праздновании 30-й годовщины учреждения островной провинции и особой экономической зоны Хайнань.

Согласно плану властей, создание пилотной зоны придаст импульс процессам глобализации экономики острова и повысит привлекательность китайской провинции для иностранных инвесторов. Ожидается, что к 2050 году Хайнань превратится в уникальный международный кластер с передовой экономической системой, в составе которого - зона свободной торговли, кампусы лучших университетов, самые современные научные лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.

Теги
КитайСи ЦзиньпинХайнань
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