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"Россети Северный Кавказ" выйдут на безубыточность к 2023 году

Компания планирует выйти на прибыльный уровень по итогам 2022 года с прибылью около 2,5 млрд рублей

НОВО-ОГАРЕВО, 24 января. /ТАСС/. Группа "Россети" планирует вывести компанию "Россети Северный Кавказ" на безубыточность к 2023 году. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил глава компании Павел Ливинский.

"Могу отметить, что наиболее тяжелая финансовая ситуация у нас была в "(Россети) Северный Кавказ". Понятен план выхода из убыточного состояния. Принято отдельное постановление правительства №534, мы показатели снижения потерь по нему выполняем. К 2023 году мы выведем его из убытков. Это последнее, единственное убыточное ДЗО (дочернее зависимое общество - прим. ТАСС) в группе компаний "Россети". Все остальные у нас стабильно устойчивые, прибыльные. Были проблемы в "Ленэнерго", они у нас решены еще в 2018 году", - сказал Ливинский.

Ранее глава "Россети Северный Кавказ" Виталий Иванов в интервью ТАСС сообщал, что компания планирует выйти на прибыльный уровень по итогам 2022 года с прибылью около 2,5 млрд рублей. По итогам 2018 года чистый убыток компании по РСБУ составил 2,27 млрд рублей против убытка в 2,386 млрд рублей в 2017 году. За прошлый год компания пока не раскрывала финансовые результаты.

"Россети Северный Кавказ" обеспечивает передачу электроэнергии по сетям на территории Северо-Кавказского федерального округа, осуществляет технологическое присоединение потребителей к сетевой инфраструктуре, а также исполняет функции единоличного исполнительного органа "Дагестанская сетевая компания", "Дагестанская энергосбытовая компания", "Каббалкэнерго", "Севкавказэнерго", "Карачаево-Черкесскэнерго", "Калмэнергосбыт" и "Чеченэнерго".

Теги
РоссияСеверный КавказСКФО
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