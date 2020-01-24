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Мантуров: "Новатэк" может зарезервировать мощности "Звезды" под газовозы в 2022 году

Министр промышленности и торговли также подтвердил, что компания на правительственном уровне получила разрешение построить 10 газовозов на зарубежных верфях со сроком сдачи в 2023-2024 годах

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. "Новатэк" может зарезервировать дополнительные мощности судоверфи "Звезда" под строительство судов-газовозов в 2022 году, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, его слова ТАСС передала пресс-служба.

"При этом отмечаю, что ПАО "Новатэк" не отказывается и от последующего строительства газовозов на российской верфи: в планах компании строительство дополнительных судов-газовозов на ССК "Звезда" в период 2026-2030 годы. Ожидается, что соответствующее соглашение о резервировании мощностей судостроительного комплекса может быть подписано в 2022 году", - сказал Мантуров.

Он подтвердил, что компания на правительственном уровне получила разрешение построить 10 газовозов на зарубежных верфях со сроком сдачи в 2023-2024 годах. "Такое решение было принято, исходя из того, что в этот период ССК "Звезда" уже будет загружена заказами по строительству 15 судов-газовозов в интересах проекта "Арктик СПГ - 2". Учитывая интересы российской компании на мировом рынке СПГ и стратегическую важность проекта для укрепления позиций России в энергетическом секторе, было бы неправильно лишить компанию возможности обеспечить перевозку СПГ в объемах, планируемых к реализации", - подчеркнул министр.

Накануне глава "Новатэка" Леонид Михельсон сообщил, что до 2030 года компания планирует разместить на "Звезде" заказы еще на 15-17 танкеров. Он сказал, что "Новатэк" получил от правительства РФ разрешение на строительство танкеров на зарубежных верфях под СПГ-проекты, тем не менее большая часть от объема работ будет приходиться на российскую судоверфь "Звезда". Всего для проектов компании будет построено до 2030 года. на "Звезде" 35-37 СПГ-танкеров, а 10 - на зарубежных верфях. По его словам, в марте планируется подписание ВЭБ.РФ соглашения со "Звездой" на 15 газовозов, которые компания должна получить в 2023-2025 годах.

Теги
Мантуров, Денис ВалентиновичРоссия
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