Пилотная зона медицинского туризма острова Хайнань представила новый логотип

ХАЙКОУ /Китай/, 24 января. /ТАСС/. Пилотная зона международного медицинского туризма - кластер Лэчэн - в провинции Хайнань на юге Китая, представила новый логотип. Как сообщил портал "Наньхайван", эмблема будет использоваться для комплексного продвижения зоны на ее официальном сайте, в соцсетях и мессенджерах, а также рекламных баннерах в аэропортах провинции.

Логотип выполнен в форме круга, в нижней части которого разместились две пальмы - символ тропического острова Хайнань. По словам главного дизайнера Бянь Цзяньвэня, основные цвета эмблемы - фиолетовый и сине-зеленый - олицетворяют собой современный, энергичный, инновационный образ пилотной зоны медицинского туризма.

"Главная задача логотипа - представить Боао - район на восточном побережье острова Хайнань, где расположен кластер - в качестве "Города надежды", - отметил Бянь Цзяньвэнь. Он также подчеркнул, что развитие пилотной зоны медицинского туризма может стать своеобразным двигателем в деле продвижения "здорового Китая".

Новый логотип будет использоваться на официальном сайте кластера, на страничке в соцсети Weibo, аккаунте Лэчэн в мессенджере WeChat и других информационных каналах, передает "Наньхайван". Как отмечается, это необходимо для повышения популярности пилотной зоны медицинского туризма не только в Китае, но и в мире.

Решение о создании пилотной зоны международного медицинского туризма Лэчэн в Боао было принято в 2013 году. Площадь кластера составляет 20 кв. км. На его территории представлены клиники традиционной китайской и западной медицины, оказывающие оздоровительные услуги международного класса. К 2025 году власти Китая планируют вывести Лэчэн на мировой уровень в области медицинских технологий и оборудования. В частности, планируется создание в рамках этого проекта передового клинического центра и базы для проведения научно-исследовательских работ.

К 2025 году власти Хайнаня поставили задачу превратить провинцию в "международный центр туризма и потребления". Китайский остров нередко именуют "Восточные Гавайи" - природные пейзажи, тропические леса, развитая сеть гостиниц в сочетании с пляжами и береговой линией протяженностью более 1,9 тыс. км привлекают туда гостей со всего мира. По итогам прошлого года остров посетило свыше 83 млн китайских и иностранных туристов, что на 8% больше в годовом исчислении.