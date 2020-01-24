Эксперты рассказали, как сделать новую систему пенсионных накоплений более эффективной

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Привлечение клиентов в новую систему пенсионных накоплений - гарантированный пенсионный план (ГПП) будет более активным в случае снижения платы за полное выведение средств со счета, либо при полном отказе от платы, считают опрошенные ТАСС эксперты.

Ранее в материале газеты "Известия" отмечалось, что плата за выход из новой пенсионной системы, если человек захочет получить накопленные в ней деньги сразу, может оказаться в несколько раз ниже, чем предполагается сейчас. В частности, налог на доходы физических лиц (НДФЛ) может быть начислен только на полученный инвестдоход, а не на всю сумму, сформированную в системе ГПП. Как пояснили ТАСС в Минфине, решений по данному вопросу еще не принято.

Эксперты, опрошенные ТАСС, полагают, что начисление НДФЛ на всю накопленную сумму ударит по репутации ГПП, поэтому альтернатива, минимизирующая потери граждан, сделает систему более востребованной.

Плата за вход и выход из ГПП

Сама идея взимания НДФЛ только с инвестдохода справедлива, считает глава аналитической службы НПФ "Сафмар" Евгений Биезбардис.

"Это напоминает практику Великобритании, где взимается налог с прироста капитала. Такой механизм лучше стимулирует состоятельных людей к отчислениям из уже очищенных подоходным налогом сбережений. Таким образом с будущих пенсионеров снимается риск двойного налогообложения. Одновременно в условиях низких процентных ставок по банковским вкладам преимущества формирования личного пенсионного плана становятся более привлекательными", - пояснил он.

"Впрочем, если правительство стремится привлечь действительно значимые объемы добровольных пенсионных отчислений, оно могло бы пойти на существенное сокращения ставки, как это сделано в Британии, либо на полную отмену НДФЛ в случае активного долгосрочного участия работника в ГПП, к примеру в течение не менее 15 лет", - добавил Биезбардис.

Не облагать налогом вход в систему пенсионных накоплений и облагать изъятие из нее средств - нормальная мировая практика, которая имеет не много исключений. Однако на сегодняшний день в первую очередь стоит вопрос построения новой системы пенсионных накоплений и повышения ее привлекательности, поэтому необходимо освободить граждан от уплаты НДФЛ при выходе из ГПП, считает главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах.

"Чтобы сделать данную систему популярной, нужно понимать, что есть задача - запустить накопительное страхование. И нужно, чтобы условия накоплений были не хуже, чем в ИИС (индивидуальный инвестиционный счет - прим. ТАСС), или при текущих льготах для работодателей при взносах в пенсионный фонд. Помимо прочего, если принято политическое решение стимулировать к участию, про 13% НДФЛ [при полном выводе средств из системы ГПП] нужно забывать", - считает эксперт.

То, что сегодня ГПП выглядит неэффективно на фоне более понятных для граждан финансовых инструментов типа депозитов и ИИС, отметил также и генеральный директор компании "Пенсионные и актуарные консультации" Евгений Якушев.

В свою очередь Евгений Биезбардис добавил, что изначально вариант налогообложения единовременных выплат возник для того, чтобы стимулировать граждан использовать ГПП именно для выплаты пенсии, а не снятия всей суммы сразу. Также НДФЛ служит дополнительным барьером для обналичивания ранее сформированных пенсионных накоплений, также сказал он.