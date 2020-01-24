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Авиасообщение между Крымом и Иркутском возобновится после трехлетнего перерыва

Рейсы будут выполняться до 24 октября

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 января. /ТАСС/. Прямые авиарейсы между Симферополем и Иркутском начнут выполняться с 25 апреля. Авиасообщение между столицами Республики Крым и Иркутской области откроется впервые с 2017 года. Рейсы запустит авиакомпания S7 Airlines, сообщила в пятницу пресс-служба аэропорта Симферополя.

"Весной они будут выполняться раз в неделю по субботам, в июне частота увеличится за счет запуска еще одного рейса в понедельник", - говорится в сообщении. Рейсы будут выполняться до 24 октября. Перелеты будут осуществляться на лайнерах Airbus A320neo. В продажу уже поступили билеты на эти рейсы, в том числе по субсидированным тарифам, отметили в аэропорту.

"Приобрести билеты по субсидируемым тарифам могут граждане Российской Федерации в возрасте до 23 лет, мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет и члены многодетных семей. Специальные тарифы также доступны инвалидам I группы любого возраста, инвалидам с детства II и III группы и их сопровождающим", - добавили в пресс-службе.

Из Симферополя в Иркутск с мая по сентябрь 2017 года выполняли рейсы авиакомпании "Икар" и Nordwind. Председатель комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета Крыма Алексей Черняк рассказал ТАСС, что три года назад на этом направлении был низкий спрос. "Сейчас видят по запросам в поисковых системах, в туристических компаниях, в авиакассах и понимают, что пришло время еще раз попробовать", - сказал Черняк.

Авиасообщение между Симферополем и Иркутском, уверен он, заинтересует не только туристов из Сибири, но и жителей южных регионов страны. "Нам тоже со своей стороны хочется снега, новых ощущений, эмоций. Я уже не говорю про бизнес-структуры, которые продолжают набирать обороты, прямое сообщение дает огромный толчок для развития", - сказал он.

Аэропорт Симферополя основан в 1936 году и является единственным пассажирским авиаузлом на Крымском полуострове. В 2019 году он принимал и отправлял рейсы 19 авиакомпаний по 56 направлениям. Были открыты маршруты в Петрозаводск, Брянск, Элисту и Саранск. Также впервые полеты в Крым начала выполнять авиакомпания "Ираэро".

Теги
РоссияИркутская областьКрым
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