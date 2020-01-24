Moody`s подтвердило рейтинг "Роснефти" со стабильным прогнозом

ТАСС, 24 января. Международное рейтинговое агентство Moody`s подтвердило рейтинг "Роснефти" на уровне "Baa3" со "стабильным" прогнозом. Об этом говорится в отчете агентства.

Отмечается, что стабильный прогноз по рейтингу отражает ожидания Moody`s, что финансовые показатели компании останутся соизмеримыми с ее текущим рейтингом в течение следующих 12-18 месяцев.

По мнению Moody`s, рейтинг "Роснефти" может повыситься в случае, если будет повышен суверенный рейтинг России (при условии, что операционные и финансовые показатели самой компании останутся соразмерными текущим и не произойдет никаких неблагоприятных изменений).

По данным из отчета Moody`s, опубликованного в сентябре 2019 года, "Газпром" и "Роснефть" вошли в десятку крупнейших компаний Европы, Ближнего Востока и Африки по объему ликвидности по итогам 2018 года.