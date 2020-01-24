WSJ: в администрации Трампа нет единства в отношении санкций Huawei

ТАСС, 24 января. Администрация президента США Дональда Трампа разделена во мнениях по вопросу введения ограничительных мер в отношении китайской телекоммуникационной корпорации Huawei. Об этом в пятницу сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

По ее данным, "министерство торговли США предлагало принять меры, направленные на ужесточение условий продажи американскими компаниями своей продукции Huawei, однако Пентагон и министерство финансов выступили против данной инициативы". Военное ведомство, как отметила газета, опасается, что ограничения могут негативно сказаться на американском бизнесе.

Издание подчеркнуло, что "в ближайшие недели может состояться встреча представителей различных министерств США, на которой будут обсуждаться темы, связанные с Китаем, в том числе ситуация с Huawei". На этих переговорах планируется изучить вопрос возможного субсидирования компаний США, занимающихся разработкой сети пятого поколения (5G) и конкурирующих с Huawei, которая, согласно газете, получает льготы от властей КНР. На встрече также "будут присутствовать представители властей и бизнеса из Японии и других демократических стран", указала The Wall Street Journal.

В мае прошлого года Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры страны от иностранных угроз. Данный указ дает полномочия министру торговли США после консультаций с главами других федеральных ведомств, в том числе Госдепартамента, Минфина, Пентагона, и руководителем Национальной разведки США накладывать запрет на некоторые коммерческие сделки с информационно-коммуникационными технологиями и услугами в случае, если будет выявлен риск для американской инфраструктуры или угроза национальной безопасности.

В связи с этим американский Минторг с 17 мая внес Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности. 20 мая он выдал корпорации временную генеральную лицензию сроком на 90 дней, которая возобновляет ее право обеспечивать обслуживание сетей и предоставлять обновления программного обеспечения для ее мобильных устройств. 19 августа, а затем 18 ноября действие лицензии было продлено еще на 90 дней.