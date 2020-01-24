S&P оценило влияние коронавируса на экономику Китая

ТАСС, 24 января. Коронавирус в Китае в первую очередь отразится на потребительском поведении в стране, ударив по индустриям развлечений, туризма и общепита, считают эксперты агентства S&P Global Ratings.

"Потребители, скорее всего, избегают общественных мест, чтобы снизить вероятность заражения. Эти эффекты могут быть усугублены ограничениями на поездки. Больше всего пострадают общественное питание, развлечения и туристические услуги. Поскольку эти сегменты обычно рассматриваются как предметы роскоши, а не как предметы первой необходимости", - отметили в агентстве. Кроме того, потребители услуг вряд ли смогут перенаправить подобные расходы, тратя больше в других местах, тем самым общее потребление в стране снизится.

Распространение нового типа пневмонии в Китае повлияет и на капитальные затраты компаний в стране. "Планы капитальных затрат компаний очень чувствительны к ожиданиям спроса. Поэтому длительный спад потребления может повлиять на инвестиции", - также считают в агентстве. Тем не менее, фирмы вряд ли будут реагировать быстро в своих инвестиционных решениях. Кроме того, если дальнейшая опасность распространения вируса не подтвердится, влияние на спрос будет недолгим.

Тем временем, более высокие расходы, связанные с реакцией на вспышку эпидемии - задействование медицинского персонала, аварийных служб и закупка вакцин, могут умеренно компенсировать удар по потреблению. Однако рост таких расходов скорее станет значимым для некоторых отраслей, но не окажет слишком сильного влияния на широкий спектр экономики.

Эпидемия также может стать причиной перебоев с поставками продуктов и услуг. "Ограниченное перемещение людей и, в худшем случае, высокий уровень заражения могут ограничить производство в некоторых отраслях. Это повлияет как на обрабатывающую промышленность, так и на сферы услуг, и может вызвать временные сбои производства или падение производственной активности", - пояснили эксперты агентства.

Уход инвесторов из рисковых активов на финансовых рынках из-за коронавируса в свою очередь могут задерживать приток новых инвестиций. Отток капитала в свою очередь снизит цены активов и валюту страны, также считают в компании.